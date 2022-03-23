В Україні запровадили щоденний моніторинг цін на соціально значущі продукти
Фото: Ціни на продукти будуть моніторити щоденно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Держпродспоживслужба України запровадила щоденний моніторинг на соціально значущі продукти. Водночас рішенням уряду припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.
Як зазначається в повідомленні, державний нагляд (контроль) під час воєнного стану в Україні буде здійснюватися лише задля стримання зростання цін на соціально значущу продукцію,
До переліку таких товарів увійшли:
- борошно пшеничне;
- макаронні вироби;
- батон;
- хліб;
- крупа гречана;
- крупа вівсяна;
- свинина;
- яловичина;
- птиця (тушки курячі);
- молоко;
- масло вершкове;
- сметана;
- яйця курячі;
- олія соняшникова;
- цукор кристалічний;
- капуста білокачанна;
- цибуля ріпчаста;
- буряк;
- морква;
- картопля;
- етанол (розчин 96%);
- нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні;
- антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні;
- бензин (марки А-92, А-95);
- дизельне пальне;
- газ скраплений для автомобілів.
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