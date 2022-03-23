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В Україні запровадили щоденний моніторинг цін на соціально значущі продукти

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Україна, Середа 23 березня 2022 11:28
В Україні запровадили щоденний моніторинг цін на соціально значущі продукти Фото: Ціни на продукти будуть моніторити щоденно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Держпродспоживслужба України запровадила щоденний моніторинг на соціально значущі продукти. Водночас рішенням уряду припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як зазначається в повідомленні, державний нагляд (контроль) під час воєнного стану в Україні буде здійснюватися лише задля стримання зростання цін на соціально значущу продукцію,

До переліку таких товарів увійшли:

  • борошно пшеничне;
  • макаронні вироби;
  • батон;
  • хліб;
  • крупа гречана;
  • крупа вівсяна;
  • свинина;
  • яловичина;
  • птиця (тушки курячі);
  • молоко;
  • масло вершкове;
  • сметана;
  • яйця курячі;
  • олія соняшникова;
  • цукор кристалічний;
  • капуста білокачанна;
  • цибуля ріпчаста;
  • буряк;
  • морква;
  • картопля;
  • етанол (розчин 96%);
  • нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні;
  • антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні;
  • бензин (марки А-92, А-95);
  • дизельне пальне;
  • газ скраплений для автомобілів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Ціни на продукти
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