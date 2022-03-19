АЗС України масово знизили ціни на пальне

Роздрібні мережі АЗС в Україні 19 березня знизили ціни на бензини і дизельне пальне. Це відбулося після скасування акцизу та зниження ПДВ з 20% до 7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Консалтингової групи " А-95 ".

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 подешевшали на 9,68-10,10 грн/л до 33,32-33,42 грн/л відповідно. При цьому дизельне пальне в цих мережах втратило 7,85 грн/л, до 37,05 грн/л.

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші - загалом 1 540 станцій) знизила ціни на бензин і дизельне пальне на 5-7 грн/л.

В таких мережах як AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, Chipo, Motto, BVS, UPG і інших пальне подешевшало на 2-11 грн/л.

У результаті 19 березня середня ціна А-92 по Україні знизилася на 7,86 грн/л, до 33,69 грн/л, А-95 – на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л, а ціна дизпалива - до 37,17 грн/л (-5,85 грн/л).

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 15 березня ухвалила закон про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20 % до 7 % (№ 7137-д).