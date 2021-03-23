Уряд закликали втрутитися в ситуацію з реформуванням "Укрзалізниці"

"Наглядова рада насправді не дуже чітко комунікує свою позицію. Жмак вийшов, все сказав, написав колонку і звільнився. А чим керується наглядова рада, який вибрав Жмака, а потім через кілька місяців його звільнив - неясно. Якийсь такий чіткої комунікації немає", - сказав Прохоров.

Він також вважає дивною позицію наглядової ради, яка не підтримала реформу "Укрзалізниці", хоча вона була прописана в стратегії. При цьому він підкреслив: без реформування компанія продовжить приходити в занепад, тому, на його думку, уряд має втрутитися в ситуацію.

"Єдиний вихід, це якщо уряд не буде говорити словами прем'єр-міністра рік тому, що УЗ - це бізнес, і нехай вона вирулює з кризової ситуації внутрішнім менеджментом як захоче. А навпаки - візьме на себе відповідальність. І реально зможе цю ситуацію вирулити", - вважає Прохоров.