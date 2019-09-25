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Кабмін звільнив глав девяти держструктур

Новини » Політика    25.09.2019 - 13:15
Кабмін звільнив глав девяти держструктур
Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд увхалив відповідне рішення на засіданні 25 вересня

У середу, 25 вересня, Кабінет міністрів України на засіданні ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

зокрема, Кабінет Міністрів України звільнив керівників 7 державних структур:

  • Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) - голову Сергія Кузьміна та першого заступника Валерія Филончука,
  • Державної служби геології та надр України - голову Олега Кирилюка,
  • Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) - голову Михайла Ноняка,
  • Державного агентства лісових ресурсів - заступника голови Володимира Бондаря,
  • Національного агентства України з питань державної служби - голови Костянтина Ващенка,
  • Державної архівної служби - голови Тетяну Баранову,
  • Державного агентства резерву - голову Вадима Мосійчука та заступника голови Дмитра Булатова,

  • Державного агентства з питань електронного уряду - Олександра Риженко.

Уряд також звільнив чотирьох заступників голів Фонду державного майна: Віталія Герца, Олену Коротку, Юрій Нікітіна, Віталія Трубарова.

В Національній поліції України звільнили голову Сергія Князєва і призначили на посаду голови Ігоря Клименка. До цього він був заступником голови Нацполиции - начальником департаменту кадрового забезпечення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін затвердив проект закону про ринок сільськогосподарської землі і передає його до парламенту. Законопроект пропонує дозволити купівлю землі громадянам України, юридичним особам, територіальним громадам та державі.

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