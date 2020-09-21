Уряд запропонував МВФ почати роботу місії в Україні в онлайн-режимі

Уряд звернувся до голови Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої з пропозицією розпочати роботу місії в Україні в онлайн-режимі. Продовження роботи з МВФ є одним із пріоритетів для української влади.

Про це в понеділок, 21 вересня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, передає прес-служба уряду.

"Було направлено лист на адресу директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої зі зверненням про початок роботи в онлайн-режимі місії в Україні", - повідомив Шмигаль, слова якого цитує прес-служба Кабміну.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко раніше заявив, що не бачить загроз для співпраці з Міжнародним валютним фондом. За його словами, зараз Україна виконує всі умови, які перед нею ставляться.

Раніше глава Мінфіну сказав, що місія МВФ повинна була прибути в Київ для перегляду програми співпраці, але у фонді хочуть прояснити ситуацію в Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний представник МВФ Джеррі Райс заявив, що створення ефективної системи протидії корупції було критичним елементом взаємодії МВФ з Україною протягом останніх декількох років.