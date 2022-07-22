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Україні потрібна нова програма з МВФ. У НБУ розповіли, в чому виникла проблема з фондом

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Україна, П'ятниця 22 липня 2022 15:01
Україні потрібна нова програма з МВФ. У НБУ розповіли, в чому виникла проблема з фондом Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна зацікавлена у запровадженні нової програми з Міжнародним валютним фондом. Однак фонд поки що не готовий до рішучих кроків в тій ситуації, в якій опинилася Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука під час дискусії, організованої Київською школою економіки.

"МВФ немає досвіду запровадження макроекономічних програм в ситуаціях, в яких ми перебуваємо зараз. Вони не до кінця розуміють, як в поточних умовах можна в середньостроковому періоді збалансувати наш бюджет, враховуючи те, що величезні витрати видатків на оборону", - сказав Ніколайчук.

За його словами, потрібно приймати рішення, які виходять за межі стандартних рецептів. "І ми поки що бачимо, що всередині фонду немає готовності йти на такі сміливі кроки", - сказав він.

"На сьогодні це є ключовою проблемою, яку без певного тиску на основних стейкхолдерів МВФ, політичного тиску, який може відбуватися і через виборців цих основних стейкхолдерів, навряд чи ми зможемо досягти позитивного результату", - додав заступник голови НБУ.

Нагадаємо, за прогнозом МВФ, у 2023-2024 роках очікується подальша активна робота з міжнародними фінансовими організаціями, у тому числі запуск нової програми МВФ для підтримки платіжного балансу та макроекономічної стабільності.

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