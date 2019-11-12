Уряд Польщі пішов у відставку

Глава уряду Польши Матеуш Моравецький оголосив у Сеймі про відставку своєї Ради міністрів, виступаючи перед депутатами нового скликання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Зазначається, що під час виступу Моравецький підбив підсумки двох років своєї роботи очільником уряду.

Раніше депутати вибрали на пост спікера Сейму представницю керівної партії Право і справедливість Ельжбєту Вітек. Вона здобула 314 голосів, з яких 235 - голоси її політичної сили.

Також 12 листопада відбулося перше засідання верхньої палати польського парламенту.

Нагадаємо, парламентські вибори пройшли в Польщі 13 октября.

РБК-Україна писало, що парламент Молдови проголосував за відставку уряду прем'єр-міністра Майї Санду. Вотум недовіри схвалили 63 депутати зі 101. Прозахідний уряд під керівництвом Санду пропрацював п'ять місяців.

Раніше парламент Румунії проголосував за призначення нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном.