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У Польщі розпочалися парламентські вибори

Новини » Політика    13.10.2019 - 09:56
У Польщі розпочалися парламентські вибори
Ілюстративне фото (thenews.pl)

Прогнозується перемога правлячої партії

У неділю, 13 жовтня, у Польщі розпочалися парламентські вибори, участь в яких можуть взяти 30 млн громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Згідно з результатами останніх соцопитувань, перемогу на парламентських виборах у Польщі може здобути правляча партія "Право і справедливість". Прогнозується, що ПіС здобуде підтримку 41,7-46,5% виборців. Однак чи зможе ПіС отримати більшість у польському Сеймі поки не відомо. Для більшості ПіС необхідно зайняти 231 місце з 460.

Зазначається, що ПіС значно випереджає свої опонентів на парламентських виборах. Так, опозиційний альянс "Громадянська коаліція" набирає підтримку 28,7% виборців.

Крім того, очікується, що до польського Сейму також пройдуть партії "Союз демократичних лівих сил" та "Польська селянська партія". Перші екзитполи будуть оприлюднені 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що 6 жовтня парламентські вибори відбулися у Португалії. Прогнозувалося, що перемогу на виборах здобуде чинний прем'єр-міністр Антоніо Коста, його були готові підтримати майже 40% виборців.

Також РБК-Україна писало, що 29 вересня у Австрії відбулися позачергові парламентські вибори після відставки уряду. За попередніми даними, перемогу на виборах здобула консервативна "Австрійська народна партія", яку очолює колишній прем'єр-міністр Себастьян Курц. Консерватори отримали підтримку 38,4% виборців.

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