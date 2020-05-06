Уряд планує розігріти економіку з допомогою виплат пенсіонерам

Додаткові виплати пенсіонерам під час кризи допоможуть розігріти економіку України. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Як нагадав прем'єр, у квітні більшість пенсіонерів отримала одноразову виплату за 1 тис. грн, а з 1 травня проходить індексація пенсій на 11% у відповідності з законом.

"Це живі гроші, які допоможуть розігріти нашу економіку під час кризи, коли була призупинена частина малого і середнього бізнесу, адже це означає збільшення споживання і купівлю саме української продукції", - сказав він.

Нагадаємо, постанова Кабінету міністрів про планову індексацію пенсій з 1 травня 2020 року стосується 8,4 млн пенсіонерів із загальної кількості 11,3 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення після індексації складе 260 гривень. Найменше підвищення встановлено на рівні 100 гривень.

Національний банк України прогнозує падіння реальних доходів і зниження реальних зарплат українців у 2020 році. Однак у НБУ очікують, що заплановане розширення програм соціального захисту дозволить пом'якшити негативні наслідки кризи. За оцінками НБУ, вартість ініціатив становить близько 8% від середніх за квартал наявних доходів населення у 2019 році.