Індексація пенсій з травня: у Мінсоцполітики назвали розміри виплат

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Середній розмір підвищення з 1 травня становитиме 260 гривень

Постанова Кабінету міністрів про планову індексацію пенсій з 1 травня 2020 року стосується 8,4 млн пенсіонерів із загальної кількості 11,3 млн пенсіонерів. Про це на брифінгу сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Як зазначила міністр, середній розмір підвищення після індексації становитиме 260 гривень.

"Найменше підвищення встановлено на рівні 100 гривень", - сказала вона.

За її словами, тим пенсіонерам, яким пенсії обчислені з урахуванням страхового стажу для жінок 30 років, для чоловіків - 35 років, встановлений мінімальний гарантований розмір пенсій - не менше 2100 гривень.

"Кошти на ці виплати передбачені у державному бюджеті. Пенсійний фонд повністю готовий до виплати індексованих пенсій. Пенсії будуть виплачуватися, як і завжди, з 4 травня", - додала міністр.

Нагадаємо, станом на 1 квітня середній розмір виплати 11,3 млн пенсіонерів становив 3170,14 гривень. Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 87,16 гривень або на 2,8% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій становив 3082,98 грн).

Відзначимо, Кабінет міністрів України схвалив постанову "Питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремих категорій населення у 2020 році", який передбачає індексацію пенсій з 1 травня 2020 року.