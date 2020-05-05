Уряд планує розширити послаблення карантину з 11 травня

Кабінет міністрів України підтримав пропозиції Мінекономіки щодо умов послаблення карантину з 11 травня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

За даними прес-служби, зокрема, розширено перелік дозволених під час карантину видів господарської діяльності та дозволено роботу торговельного та побутового обслуговування громадян.

Відповідно до постанови буде дозволено:

робота літніх майданчиків кафе і ресторанів під відкритим небом при умові забезпечення санітарних та протиепідемічних заходів (дотримання відстані не менше 1,5 метра між столами та одно- двомісного розміщення клієнтів за одним столом, забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту);

робота закладів громадського харчування на виніс;

діяльність нотаріусів, адвокатів та аудиторів;

надання стоматологічних послуг.

За даними прес-служби Мінекономіки, на засіданні уряду 4 травня також визначили, що до 11 травня будуть доопрацьовані норми, які ще розширять перелік видів господарської діяльності на першому етапі послаблення карантину. Рішення мають бути прийняті на наступних засіданнях уряду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 4 травня ухвалив рішення скасувати частину карантинних обмежень: відкриються парки, сквери, салони краси, літні майданчики в кафе і ресторанах, заклади громадського харчування зможуть працювати на виніс і т. д. Рішення уряду набере чинності з 11 травня, решту заборон поки продовжили до 22 травня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на третьому етапі послаблення карантину метро запрацює для окремих категорій громадян.