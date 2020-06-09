Уряд не планує послаблювати карантин у Львові

В уряді не планують послаблювати карантин у Львові. Звернення влади назвали "політичною", оскільки є критерії МОЗ, які не дозволяють пом'якшити обмеження.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

Так, в уряді прокоментували заяву мера Львова Андрія Садового, в якому він розповів, що провів спільну нараду з прем'єр-міністром зі спробою переконати дати обласної комісії з надзвичайних ситуацій дозвіл на ослаблення карантину в місті.

"Але ж він не сказав, що переконали... Якщо вони не підпадають, то це більше політичне звернення. Діє адаптивний карантин і критерії. Тим більше Львів, де все погано. Якщо навіть нараду проводили тому, що там виключно погана ситуація", - розповіли в уряді.

За словами співрозмовника, на засіданні уряду в середу не будуть розглядатися винятки щодо карантинних заходів для окремих міст чи регіонів.

"Завтра в порядку денному будуть вноситися зміни в постанову, але винятки для міст - неможливі. В уряді не можуть розглянути ослаблення карантину для окремих регіонів, адже зараз діє адаптивний карантин", - додали в Кабміні.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОДА Максим Козицький просили Кабмін дозволити відновити роботу обласних маршрутів, фітнес-центрів і спортивних установ.

При цьому МОЗ вважає, що Львівська область не готова до ослаблення карантину через велике число нових заражень коронавірусом за останні 7 днів.