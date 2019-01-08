Уряд скасував дозволи на ремонт внутрішніх інженерних систем будинків

Без дозволи можна проводити роботи з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення внутрішніх систем
Кабінет міністрів України 18 грудня 2018 року затвердив оновлений Перелік будівельних робіт, які не потребують документів на їх виконання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Згідно з рішенням уряду, роботи з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення внутрішніх інженерних систем не потребують отримання дозвільних документів. Це стосується як житлових, так і нежитлових будинків.
Зокрема, це роботи з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення внутрішніх систем:
Як повідомляло РБК-Україна, у нових державних будівельних нормах (ДБН), які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, введені граничні показники щільності населення мікрорайону 150-450 осіб/га.
Нагадаємо, що згідно з новими Державними будівельними нормами (ДБН) в Україні заборонено проектування автостоянок тимчасового зберігання на тротуарах.