Уряд скасував дозволи на ремонт внутрішніх інженерних систем будинків

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Без дозволи можна проводити роботи з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення внутрішніх систем

Кабінет міністрів України 18 грудня 2018 року затвердив оновлений Перелік будівельних робіт, які не потребують документів на їх виконання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Згідно з рішенням уряду, роботи з реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення внутрішніх інженерних систем не потребують отримання дозвільних документів. Це стосується як житлових, так і нежитлових будинків.

Зокрема, це роботи з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення внутрішніх систем:

опалення, у тому числі, що передбачає встановлення або заміну обладнання індивідуальних теплових пунктів, заміну трубопроводів систем опалення, балансування систем опалення, встановлення балансувальних клапанів та/або витратомірів, зміну типу систем опалення з однотрубної на двотрубну та/або з вертикальної на горизонтальну, встановлення та/або заміну опалювальних приладів, обладнання опалювальних приладів автоматичними регуляторами температури в приміщеннях, встановлення та заміну приладів-розподілювачів та іншого обладнання регулювання і обліку теплової енергії;

вентиляції;

водопостачання та водовідведення, у тому числі, трубопроводів;

силових та слабкострумових систем, які забезпечують функціонування будівель і споруд.

Як повідомляло РБК-Україна, у нових державних будівельних нормах (ДБН), які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, введені граничні показники щільності населення мікрорайону 150-450 осіб/га.

Нагадаємо, що згідно з новими Державними будівельними нормами (ДБН) в Україні заборонено проектування автостоянок тимчасового зберігання на тротуарах.