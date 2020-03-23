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Уряд зобов'язав встановити позначки соцдистанции всі працюючі установи

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 17:23
Уряд зобов'язав встановити позначки соцдистанции всі працюючі установи
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Відвідувачі повинні дотримуватися дистанцію в 1,5 метра

Кабінет міністрів зобов'язав усі працюючі в період карантину через коронавірус закладу та установи встановити позначки соціальної дистанції. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль Telegram.

За його словами, відвідувачі всіх установ повинні дотримуватися дистанцію в 1,5 метра.

"Всі заклади та установи, які продовжують діяльність у період обмежувальних заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19, повинні встановити позначки соціальної дистанції. Власникам і керівництву установ разом з Нацполициею - забезпечити дотримання відвідувачами дистанції 1,5 м", - написав Шмигаль.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд на час карантину в Україні дозволило дистанційну продаж ліків та медичних товарів. Зокрема, дозволили аптекам доставляти замовлення покупцям.

Також 23 березня Кабмін оголосив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях з-за поширення коронавіруса. Зокрема, оголосили режим НС у Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях. Таким чином, в Україні в 9 областях оголошено режим надзвичайної ситуації.

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