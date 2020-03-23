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Правительство обязало установить отметки соцдистанции все работающие учреждения

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 17:23
Правительство обязало установить отметки соцдистанции все работающие учреждения
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Посетители должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра

Кабинет министров обязал все работающие в период карантина из-за коронавируса заведения и учреждения установить отметки социальной дистанции. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, посетители всех учреждений должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

"Все заведения и учреждения, которые продолжают деятельность в период ограничительных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19, должны установить отметки социальной дистанции. Владельцам и руководству учреждений вместе с Нацполициею - обеспечить соблюдение посетителями дистанции в 1,5 м", - написал Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство на время карантина в Украине разрешило дистанционную продажу лекарств и медицинских товаров. В частности, аптекам разрешили доставлять заказы покупателям.

Также 23 марта Кабмин объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях из-за распространения коронавируса. В частности, режим ЧС объявили в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Таким образом, в Украине в 9 областях объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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