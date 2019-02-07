НСЗУ виплатила 1,35 млрд грн медзакладам

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Також НСЗУ розпочала безстрокову хвилю підписання договорів

Національна служба здоров’я України у січні 2019 року виплатила медичним закладам за договором 1,35 млрд грн З них 6,45 млн грн - приватним медичним закладам та лікарям, що відкрили приватну практику (лікарі-ФОП), повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як повідомляється, лідером за сумою виплат став Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) №2 Мелітопольської міської ради, який отримав 5,7 млн грн.

Партнерами НСЗУ на 2019 рік стали 1 тис. 185 медичних закладів, що складає 97% комунальних медзакладів первинки. Серед них - 104 приватні клініки та 100 лікарів приватної практики.

"Ті заклади, які ще не уклали договір з Національною службою здоров’я України, можуть подати заяву до 20 листопада 2019 року. НСЗУ укладає договори із медичними закладами, як комунальної, так і приватної форми власності", - додали у відомстві.

Раніше РБК-Україна писало, що НСЗУ виплатила перший мільярд гривень медзакладам у 2019 році.

Також повідомлялося, що повідомлялося, що правом вибору свого лікаря в Україні скористались майже 25 млн громадян.