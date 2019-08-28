Середня зарплата українців досягла 11 тис. грн

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Середня зарплата в липні склала 10971 грн

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у липні 2019 року склала 10971 грн, збільшившись порівняно з липнем минулого року на 19,6%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у липні 2019 року до липня минулого року зросла на 9,5%.

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Найвища нарахована зарплата в липні була в Києві - 16249 грн, найнижча - в Херсонській області - 8547 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 9000 до 10000 грн.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінасова і страхова діяльність" - 19459 грн, найнижчу - "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги" - 7259 грн і "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 6833 грн.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2019 рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн. Середньомісячна заробітна плата в 2019 році складе 10129 гривень і в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.

У 2014 році реальна зарплата українців знизилася на 6,5%, у 2015 році - на 20,2%. У 2016 році реальна зарплата українців зросла на 9,0%, у 2017 році - на 19,1%, до 2018 року - на 12,5%.

Відзначимо, в червні 2019 року середня зарплата в Україні в третій раз в історії досягла 400 доларів. За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у червні 2019 року склала 10783 грн. При цьому реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у червні 2019 року до червня минулого року зросла на 8,1%.