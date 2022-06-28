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В Україні з'явиться уповноважений з питань переселенців

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Київ, Вівторок 28 червня 2022 21:29
В Україні з'явиться уповноважений з питань переселенців Фото: питаннями переселенців займатиметься уповноважений Кабміну (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Кабінет міністрів заснував посаду уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що після повномасштабного російського вторгнення майже третина українців були змушені стати внутрішніми переселенцями.

У зв'язку з цим уряд вводить посаду уповноваженого з питань ВПО, який займатиметься захистом прав переселенців. Уповноважений матиме статус заступника міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій і координуватиме формування та реалізацію державної політики щодо внутрішнього переміщення.

Найближчим часом відбудеться призначення уповноваженого. З будь-яких кризових питань можна звертатися на гарячу лінію Міністерства реінтеграції - 1548.

Нагадаємо, раніше для жителів окупованих територій України запустили ще одну "гарячу лінію".

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Кабінет Міністрів України Переселенці з Донбасу
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