В Україні з'явиться уповноважений з питань переселенців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

Повідомляється, що після повномасштабного російського вторгнення майже третина українців були змушені стати внутрішніми переселенцями.

У зв'язку з цим уряд вводить посаду уповноваженого з питань ВПО, який займатиметься захистом прав переселенців. Уповноважений матиме статус заступника міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій і координуватиме формування та реалізацію державної політики щодо внутрішнього переміщення.

Найближчим часом відбудеться призначення уповноваженого. З будь-яких кризових питань можна звертатися на гарячу лінію Міністерства реінтеграції - 1548.