Кабмін змінив процедуру оформлення статусу переселенця: що нового

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Тепер треба подати:

Повідомляється, що доповнено перелік документів, які подає заявник у разі відсутності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, переселенців хочуть звільнити від оплати за комуналку і житло. Відповідний законопроект вже з'явився у Верховній раді.

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