Кабмін змінив процедуру оформлення статусу переселенця: що нового
Фото: переселенці без паспорта по-іншому будуть оформляти статус (GettyImages)
Кабінет міністрів змінив процедуру оформлення статусу внутрішніх переселенців, розширивши перелік необхідних документів за відсутності паспорта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
Повідомляється, що доповнено перелік документів, які подає заявник у разі відсутності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
Тепер треба подати:
- довідку від Державної міграційної служби про подачу документів для оформлення та отримання паспорта
- електронні документи, згенеровані в мобільному додатку "Дія"
Нагадаємо, раніше повідомлялося, переселенців хочуть звільнити від оплати за комуналку і житло. Відповідний законопроект вже з'явився у Верховній раді.
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