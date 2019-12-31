У Кабміні назвали всіх претендентів на посаду голови Держкіно

Це повторний конкурс, його проводять, тому що лідер першого конкурсу не пройшла співбесіду
Національне агентство з питань держслужби оприлюднило список кандидатів на посаду голови Держагентства з питань кіно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний список на сайті агентства з питань держслужби.
Зазначимо, що це повторний конкурс, його проводять, тому що лідер першого конкурсу не пройшла співбесіду.
Так, у списку 9 кандидатів:
Повторний конкурс розпочався 2 грудня, заявки кандидатів приймалися до 28 грудня.
Нагадаємо, раніше Кабмін призначив Юлію Шевчук головою Державного агентства України з питань кіно. Згідно декларації на сайті НАПК, Шевчук була начальником юридичного відділу в Держагентстві з питань кіно.
19 серпня голова Держкіно Пилип Іллєнко подав заяву про звільнення за власним бажанням. Іллєнко заявив, що вважає основні цілі своєї роботи на посаді голови Держкіно досягнутими. В той же час його подальша його професійна діяльність буде пов'язана з українським кіно.