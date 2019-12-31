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У Кабміні назвали всіх претендентів на посаду голови Держкіно

Новини » Політика     31.12.2019 - 19:35
У Кабміні назвали всіх претендентів на посаду голови Держкіно
Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Це повторний конкурс, його проводять, тому що лідер першого конкурсу не пройшла співбесіду

Національне агентство з питань держслужби оприлюднило список кандидатів на посаду голови Держагентства з питань кіно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний список на сайті агентства з питань держслужби.

Зазначимо, що це повторний конкурс, його проводять, тому що лідер першого конкурсу не пройшла співбесіду.

Так, у списку 9 кандидатів:

  1. Слепак Сергій Віленович;
  2. Мартинюк Володимир Михайлович;
  3. Король Олександр Олександрович;
  4. Куценко Станіслав Ігорович;
  5. Корнієнко Олег Олександрович;
  6. Кудерчук Марина Миколаївна;
  7. Плісковський Роман Володимирович;
  8. Голосов Артем Андрійович;
  9. Зленко Сергій Олександрович.

Повторний конкурс розпочався 2 грудня, заявки кандидатів приймалися до 28 грудня.

Нагадаємо, раніше Кабмін призначив Юлію Шевчук головою Державного агентства України з питань кіно. Згідно декларації на сайті НАПК, Шевчук була начальником юридичного відділу в Держагентстві з питань кіно.

19 серпня голова Держкіно Пилип Іллєнко подав заяву про звільнення за власним бажанням. Іллєнко заявив, що вважає основні цілі своєї роботи на посаді голови Держкіно досягнутими. В той же час його подальша його професійна діяльність буде пов'язана з українським кіно.

Кабмін призначив т.в.о. голови "Укравтодору" і Держкіно Іллєнко подав у відставку з посади голови Держкіно
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