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Уряд спрямував додаткові 500 мільйонів грн для жителів прифронтових міст

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Україна, Вівторок 03 травня 2022 20:11
Уряд спрямував додаткові 500 мільйонів грн для жителів прифронтових міст Фото: переселенці (Уніан)
Автор: Євгеній Прокопенко

Ще 500 мльйонів грн будуть спрямовані на закупівлю лікарських засобів, медичних виробів та обладнання. Це соціальна допомога регіонам, які постраждали від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Кабінет Міністрів України виділив ще 500 мільйонів грн на закупівлю лікарських засобів, медичних виробів та обладнання. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Підтримка наших громадян залишається пріоритетним завданням. З перших тижнів війни ми запустили й активно впроваджуємо програму безкоштовної роздачі продуктових і санітарно-гігієнічних наборів для жителів прифронтових міст. Уже роздали сотні тисяч таких наборів", - зазначив очільник Уряду.

За словами Дениса Шмигаля, Кабінет Міністрів України також ухвалив рішення, яке дозволить і надалі фінансувати ці програми. Загалом місцевим бюджетам Уряд перерахує 7,5 мльярдів грн.

"Ці програми забезпечать мільйони наших громадян необхідними продуктами, ліками, гігієнічними засобами. Це важливі речі, які ми реалізовуємо та будемо продовжувати реалізовувати", - наголосив Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік громад, на основі якого з 1 травня внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися виплати. Перелік не є фіксованим документом, він регулярно оновлюється.

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