Литва пропонує доручити ООН забезпечувати безпеку гуманітарних коридорів в Україні

У Литві запропонували доручити міжнародним силам ООН забезпечувати безпеку гуманітарних коридорів в Україні. З такою ініціативою виступила радник литовського президента Аста Скайсгіріте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Забезпечення безпеки гуманітарних коридорів в Україні можна було б доручити міжнародним силам ООН", - сказала Скайсгіріте в ефірі національного радіо.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш поручив розглянути можливість гуманітарного перемир'я в Україні. Він заявив, що це питання необхідно вивчити "із зацікавленими сторонами".

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 34 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.