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Литва пропонує доручити ООН забезпечувати безпеку гуманітарних коридорів в Україні

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Литва, Вівторок 29 березня 2022 12:01
Литва пропонує доручити ООН забезпечувати безпеку гуманітарних коридорів в Україні Фото: Литва пропонує доручити ООН забезпечувати безпеку гуманітарних коридорів в Україні
Автор: Марія Кучерявець

У Литві запропонували доручити міжнародним силам ООН забезпечувати безпеку гуманітарних коридорів в Україні. З такою ініціативою виступила радник литовського президента Аста Скайсгіріте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Забезпечення безпеки гуманітарних коридорів в Україні можна було б доручити міжнародним силам ООН", - сказала Скайсгіріте в ефірі національного радіо.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш поручив розглянути можливість гуманітарного перемир'я в Україні. Він заявив, що це питання необхідно вивчити "із зацікавленими сторонами".

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