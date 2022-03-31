Уряд Литви вніс РФ і Білорусь до списку ворожих країн

Уряд Литви затвердив підготовлений міністерством економіки та інновацій список ворожих держав, до якого увійшли Росія та Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу литовського міністерства.

На підставі такого переліку литовська сторона зможе виключати компанії, що відносяться до цих держав, з тендерів по держзакупівлях або розривати вже укладені з ними договори.

Так, 17 березня литовський Сейм в екстреному порядку ухвалив поправки до законів про закупівлі, що встановлюють обмеження, а уряду було доручено скласти список ворожих держав.

"Досі у замовників не було підстав відхиляти тендери або розривати державні контракти, якщо пропоновані товари надходять з країн ризику або коли постачальники пов'язані з такими країнами. Згідно із затвердженим списком держав, закупники зможуть приймати рішення не фінансувати ці ворожі держави за допомогою державних закупівель", - пояснив міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте.

До затвердженого литовським урядом списку ворожих держав і територій входять:

Росія,

Білорусь,

окупований РФ український Крим,

непідконтрольну молдавському уряду територію Придністров'я,

непідконтрольну уряду Грузії територію Абхазії і Південної Осетії.

Такий перелік діятиме до збереження в країні надзвичайного стану, а також в інших подібних випадках, встановлених урядом Литви.