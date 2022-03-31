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Уряд Литви вніс РФ і Білорусь до списку ворожих країн

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Литва, Четвер 31 березня 2022 06:43
Уряд Литви вніс РФ і Білорусь до списку ворожих країн Фото: у Литві затвердили список ворожих країн (BNS)
Автор: Володимир Костирін

Уряд Литви затвердив підготовлений міністерством економіки та інновацій список ворожих держав, до якого увійшли Росія та Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу литовського міністерства.

На підставі такого переліку литовська сторона зможе виключати компанії, що відносяться до цих держав, з тендерів по держзакупівлях або розривати вже укладені з ними договори.

Так, 17 березня литовський Сейм в екстреному порядку ухвалив поправки до законів про закупівлі, що встановлюють обмеження, а уряду було доручено скласти список ворожих держав.

"Досі у замовників не було підстав відхиляти тендери або розривати державні контракти, якщо пропоновані товари надходять з країн ризику або коли постачальники пов'язані з такими країнами. Згідно із затвердженим списком держав, закупники зможуть приймати рішення не фінансувати ці ворожі держави за допомогою державних закупівель", - пояснив міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте.

До затвердженого литовським урядом списку ворожих держав і територій входять:

  • Росія,
  • Білорусь,
  • окупований РФ український Крим,
  • непідконтрольну молдавському уряду територію Придністров'я,
  • непідконтрольну уряду Грузії територію Абхазії і Південної Осетії.

Такий перелік діятиме до збереження в країні надзвичайного стану, а також в інших подібних випадках, встановлених урядом Литви.

Раніше повідомлялося, що Литва після російської агресії в Україні вислала російських дипломатів і співробітників посольств. Аналогічні дії були й у Латвії та Естонії.

Нагадаємо, раніше Литва запропонувала доручити ООН забезпечувати безпеку гумкоридорів в Україні.

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