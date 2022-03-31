Правительство Литвы внесло РФ и Беларусь в список враждебных стран
Правительство Литвы утвердило подготовленный министерством экономики и инноваций список враждебных государств, в который вошли Россия и Беларусь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу литовского министерства.
На основании такого перечня литовская сторона сможет исключать компании, относящиеся к этим государствам, из тендеров по госзакупкам или расторгать уже заключенные с ними договоры.
Так, 17 марта литовский Сейм в экстренном порядке принял поправки к законам о закупках, устанавливающим ограничения, а правительству было поручено составить список враждебных государств.
"До сих пор у заказчиков не было оснований отклонять тендеры или расторгать государственные контракты, если предлагаемые товары поступают из стран риска или когда поставщики связаны с такими странами. Согласно утвержденному списку государств, закупщики смогут принимать решения не финансировать эти враждебные государства посредством государственных закупок", - объяснил министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
Утвержденный литовским правительством список враждебных государств и территорий включает:
- Россию,
- Беларусь,
- оккупированный РФ украинский Крым,
- неподконтрольную молдавскому правительству территорию Приднестровья,
- неподконтрольную правительству Грузии территорию Абхазии и Южной Осетии.
Такой перечень будет действовать до сохранения в стране чрезвычайного положения, а также в других подобных случаях, установленных правительством Литвы.
Ранее сообщалось, что Литва после российской агрессии в Украине выслала российских дипломатов и сотрудников посольств. Аналогичные действия были и в Латвии и Эстонии.
Напомним, ранее Литва предложила поручить ООН обеспечивать безопасность гумкоридоров в Украине.
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