Правительство Литвы внесло РФ и Беларусь в список враждебных стран

Правительство Литвы утвердило подготовленный министерством экономики и инноваций список враждебных государств, в который вошли Россия и Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу литовского министерства.

На основании такого перечня литовская сторона сможет исключать компании, относящиеся к этим государствам, из тендеров по госзакупкам или расторгать уже заключенные с ними договоры.

Так, 17 марта литовский Сейм в экстренном порядке принял поправки к законам о закупках, устанавливающим ограничения, а правительству было поручено составить список враждебных государств.

"До сих пор у заказчиков не было оснований отклонять тендеры или расторгать государственные контракты, если предлагаемые товары поступают из стран риска или когда поставщики связаны с такими странами. Согласно утвержденному списку государств, закупщики смогут принимать решения не финансировать эти враждебные государства посредством государственных закупок", - объяснил министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Утвержденный литовским правительством список враждебных государств и территорий включает:

Россию,

Беларусь,

оккупированный РФ украинский Крым,

неподконтрольную молдавскому правительству территорию Приднестровья,

неподконтрольную правительству Грузии территорию Абхазии и Южной Осетии.

Такой перечень будет действовать до сохранения в стране чрезвычайного положения, а также в других подобных случаях, установленных правительством Литвы.