Уряд Китаю приховував інформацію про коронавірус 6 днів, - AP

Фото: Сі Цзіньпін (kremlin.ru)

До моменту публічного повідомлення про коронавірус, в Китаї вже було 3 тисячі інфікованих

Уряд Китаю приховував інформацію про новий коронавірус впродовж 6 днів. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела.

Повідомляється, що президент Китаю Сі Цзіньпін виступив з публічною заявою щодо нового вірусу 20 січня, хоча інформація про коронавірус китайському уряду була відома ще 14 січня. За цей час у Китаї виявили близько 3 тисяч осіб інфікованих COVID-19.

До того ж, на шостий день мовчання в Ухані, який став епіцентром розповсюдження вірусу, пройшов масштабний бенкет, в якому брали участь десятки тисяч людей. Після цього мільйони китайців вирушили в подорожі для святкування місячного Нового року.

"Спроба Китаю пройти грань між попередженням громадськості та запобіганням паніки підготувала ґрунт для пандемії, під час якої коронавірусом заразилися майже два мільйони людей. Понад 126 тисяч людей по всьому світу померли", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що на даний момент не бачать піку пандемії коронавіруса. Як зазначили представили ВООЗ, на даний момент продовжують спостерігатися спалаху заражень в деяких частинах Європи, яка разом з США є епіцентром пандемії.

Також повідомлялося, що США починають розслідування обставин появи і поширення коронавіруса з акцентом на те, яку роль у цьому процесі зіграли Китай і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).