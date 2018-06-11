Уряд Катару подав на Емірати заяву до Міжнародного суду

Причиною стало видворення громадян Катару з Арабських Об'єднаних Еміратів

Уряд Катару подав на Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) заяву до Міжнародного суду ООН через порушення прав людини. Про це йдеться у заяві уряду Катару, повідомляє Reuters.

"У заяві Катару до Міжнародного суду ООН детально розписано, що дії Арабських Об'єднаних Еміратів призвели до руйнівних наслідків у сфері прав людини для громадян й резидентів Катару", - йдеться у заяві уряду країни.

Зокрема, йдеться про видворення громадян Катару з Арабських Об'єднаних Еміратів, відмова їм у в'їзді або проїзді через територію країни, закриття повітряного простору й морських портів ОАЕ.

Як заявляють в катарському уряді, такі дії суперечать Міжнародній конвенції з усунення всіх форм расової дискримінації, включаючи дискримінацію за національністю.

Також влада Катару вимагає грошову компенсацію за завдані збитки, однак, не вказали саму суму, яку хочуть отримати.

Як повідомляється, обидві країни є підписантами Конвенції. Проте Саудівська Аравія Бахрейн й Єгипет, які також звинуватили Катар у підтримці тероризму й оголосили бойкот країні у червні 2017 року, не підписували цей міжнародний документ.

Нагадаємо, 17 липня 2017 року Об'єднані Арабські Емірати організували злом урядових соціальних мереж і новинних сайтів Катару з метою публікації помилкових цитат, які нібито належали еміру Катару.