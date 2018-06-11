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Правительство Катара подало на Эмираты заявление в Международный суд

НовостиПолитика    11.06.2018 - 21:51
Фото: Катар (twitter.com/svpressa)
Фото: Катар (twitter.com/svpressa)

Причиной стало выдворение граждан Катара из Арабских Объединенных Эмиратов

Правительство Катара подало на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявление в Международный суд ООН из-за нарушения прав человека. Об этом говорится в заявлении правительства Катара, сообщает Reuters.

"В заявлении Катара в Международный суд ООН подробно расписано, что действия Арабских Объединенных Эмиратов привели к разрушительным последствиям в области прав человека для граждан и резидентов Катара", - говорится в заявлении правительства страны.

В частности, речь идет о выдворении граждан Катара из Арабских Объединенных Эмиратов, отказ им во въезде или проезде через территорию страны, закрытие воздушного пространства и морских портов ОАЭ.

Как заявляют в катарском правительстве, такие действия противоречат Международной конвенции по устранению всех форм расовой дискриминации, включая дискриминацию по национальности.

Также власти Катара требует денежную компенсацию за нанесенный ущерб, однако, не указали сумму, которую хотят получить.

Как сообщается, обе страны являются подписантами Конвенции. Однако Саудовская Аравия Бахрейн и Египет, которые также обвинили Катар в поддержке терроризма и объявили бойкот стране в июне 2017 года, не подписывали этот международный документ.

Напомним, 17 июля 2017 Объединенные Арабские Эмираты организовали злом правительственных социальных сетей и новостных сайтов Катара с целью публикации ложных цитат, которые якобы принадлежали эмиру Катара.

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Теги публикации: Объединенные Арабские Эмираты, Катар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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