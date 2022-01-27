Уряд Канади виділить Україні 340 млн доларів військової допомоги

Уряд Канади вирішив виділити Україні 340 млн доларів військової допомоги. Крім того, Канада продовжить свою військову навчальну місію Unifier в Україні, загальне число військових може бути збільшено вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

"Уряд Канади вирішив виділити Україні 340 млн доларів військової допомоги", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що навчальна місія Unifier в Україні була продовжена ще на 3 роки. Особовий склад збільшили до 400 осіб.

Канадські військові також співпрацюватимуть з Україною у сфері розвідки та кібербезпеки.