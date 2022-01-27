ru ua
Чт, 27 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Правительство Канады выделит Украине 340 млн долларов военной помощи

Новина українською →
Канада, Четверг 27 января 2022 10:12
Правительство Канады выделит Украине 340 млн долларов военной помощи Фото: флаг Канады (flickr.com ciska_van_geer)
Автор: Ольга Белей

Правительство Канады решило выделить Украине 340 млн долларов военной помощи. Кроме того, Канада продолжит свою военную учебную миссию Unifier в Украине, общее число военных может быть увеличено вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Правительство Канады решило выделить Украине 340 млн долларов военной помощи", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что учебная миссия Unifier в Украине была продлена еще на 3 года. Личный состав увеличили до 400 человек.

Канадские военные также будут сотрудничать с Украиной в сфере разведки и кибербезопасности.

Напомним, 26 января правительство Чехии одобрило передачу Украине 4000 артиллерийских снарядов. Помощь будет направлена из-за угрозы вторжения России.

Отметим, 26 января правительство Литвы приняло решение передать украинским военным 24 портативных тепловизора. В настоящее время эти приборы находятся в Вооруженных силах страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада
NEWS
Советники "нормандской четверки" встретились в Париже: первые подробности
Советники "нормандской четверки" встретились в Париже: первые подробности
DAILY
Команда Зеленского. Как и с кем "Слуга народа" готовится идти на выборы в Раду
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Команда Зеленского. Как и с кем "Слуга народа" готовится идти на выборы в Раду