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Уряд Ізраїлю обговорить посилення локдауну

Автор: Роман Тверденко

Уряд Ізраїлю обговорить наступного тижня посилення поточного карантину. Воно повинно бути спрямоване на якнайшвидшу активізацію економіки.

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Про це повідомляє Times of Israel.

Влади розглядає посилення заходів на короткий строк з метою подальшого ослаблення для збільшення темпів роботи економіки.

Поточний жорсткий карантин, який розпочався 27 грудня, поки не дає ефекту щодо зменшення приросту нових випадків. Наприклад, 31 грудня зафіксували 6 678 випадків зараження, що стало найбільшим приростом з 30 вересня.

Зазначимо, з 27 грудня в Ізраїлі набув чинності третій локдаун з початку пандемії. Жорсткі карантинні заходи триватимуть як мінімум два тижні.

Також у п'ятницю повідомлялося, що в Ізраїлі першу дозу щеплення від коронавірусу отримали вже мільйон осіб. В країні вакциновано десяту частину населення.

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