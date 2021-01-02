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Правительство Израиля обсудит усиление локдауна

Автор: Роман Тверденко

Правительство Израиля обсудит на следующей неделе ужесточения текущего карантина. Оно должно быть направлено на скорейшую активизацию экономики.

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Об этом сообщает Times of Israel.

Власти рассматривают ужесточение мер на короткий срок с целью дальнейшего ослабления для увеличения темпов работы экономики.

Текущий жесткий карантин, который начался 27 декабря, пока не дает эффекта по уменьшению прироста новых случаев. К примеру, 31 декабря зафиксировали 6 678 случаев заражения, что стало самым большим приростом с 30 сентября.

Отметим, с 27 декабря в Израиле вступил в силу третий локдаун с начала пандемии. Жесткие карантинные мероприятия должны продлиться как минимум две недели.

Также в пятницу сообщалось, что в Израиле первую дозу прививки от коронавируса получили уже миллион человек. В стране вакцинировали десятую часть населения.

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