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Уряд Іраку підтримує продовження військової місії Німеччини, - Маас

Новини » Політика     15.01.2020 - 18:28
Уряд Іраку підтримує продовження військової місії Німеччини, - Маас
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Іракський уряд зацікавлений у продовженні міжнародної допомоги

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що уряд Іраку підтримує продовження військової місії Берліну в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами глави німецького зовнішньополітичного відомства, під час переговорів виконуючий обов'язки прем'єр-міністр Іраку Адель Абду-Махді підтвердив зацікавленість Багдаду в продовжені військової місії в країні.

"Багдад сильно зацікавлений в тому, щоб міжнародне сприяння тривало і під час переговорів висловився про те, щоб німецькі військові продовжували залишатися в Іраку", - заявив Маас.

Нагадаємо, раніше очільник німецького МЗС Хайко Маас повідомляв, що у Берліні побоюються відроження терористичної організації "Ісламська держава" в Іраку після виведення військ міжнародної коаліції. Тоді ж Маас закликав Ірак та Іран припинити дискредитувати США для деескалації конфлікту.

Як відомо, парламент Іраку проголосував за виведення військ очолюваної США коаліції з території країни. Іракський прем'єр-міністр Аділь Абду-Махді назвав таке рішення кращим для Іраку. Рішення про виведення іноземних військ було ухвалено після спецоперації США з ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані поблизу Багдада.

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