Уряд Німеччини розглядає посилення карантину

Фото: порожня вулиця у Франкфурті (flickr.com/51765226@N03)

Уряд Німеччини розглядає можливість посилення карантину. Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорить це з керівниками земель.

Про це повідомляє Reuters.

Обговорення посилення локдауну пройде в неділю, 13 грудня. На ньому розглянуть різні нові заходи, серед яких закриття шкіл та магазинів. Останні можуть бути закриті на різдвяні вихідні.

У Німеччині триває збільшення щоденного приросту нових випадків зараження коронавірусом. У п'ятницю повідомлялося про понад 28 тисяч нових випадків.

Через важку ситуацію з коронавірусом деякі регіони вже самостійно посилили карантин і тепер ця можливість розглядається на державному рівні.

В Німеччині вже шість тижнів діє жорсткий карантин, який називають "легким локдауном". В рамках обмежень закриті бари і ресторани.

Нагадаємо, у Швейцарії посилюють карантин на тлі зростання захворюваності коронавірусом. Серед нових заходів обмеження роботи магазинів, барів і ресторанів в нічний час.

Раніше повідомлялося, що Греція дозволить відкриття перукарень, магазинів, під час різдвяного сезону. Втім, більшість інших роздрібних магазинів будуть закритими.