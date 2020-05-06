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МОЗ обіцяє доплати медикам до кінця тижня

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 13:45
МОЗ обіцяє доплати медикам до кінця тижня
Фото: Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Гроші повинні бути виплачені вже 8 травня

Додаткові виплати медикам, які задіяні в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19, будуть проведені вже до п'ятниці. Про це заяви міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час наради у президента Володимира Зеленського, повідомляє прес-служба президента.

Як зазначив Степанов, всі гроші були перераховані в регіони, включно з урахуванням доплат до 300%.

Міністр заявив, що провів селекторну нараду для з'ясування причин невиплат. В основному місцева влада вважала доплати не від окладу, а від відпрацьованого часу, використовуючи не постанова Кабінету міністрів, а рішення Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому, навіть маючи гроші для виплат, регіональна влада не змогла здійснити необхідні доплати лікарям, які працюють з хворими COVID-19.

Нагадаємо, Міністерство фінансів оприлюднило дані щодо бюджетних витрат на придбання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів товарів, необхідних для реалізації заходів з боротьбі з коронавірусом. За даними Держказначейства, з 1 березня до 29 квітня 2020 року включно, за рахунок бюджетів усіх рівнів проведено платежів на суму 1,8 млрд грн, у тому числі 455 млн грн коштів держбюджету і 1 349 млн грн коштів місцевих бюджетів.

Як повідомляло РБК-Україна, Раді пропонують визначити розміри держстрахування медиків, борються з COVID-19.

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