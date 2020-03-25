Уряд має негайно вирішити проблему виплат безробітним, - Нестор

Кабінет міністрів України має негайно відреагувати на проблему зупинки виплат безробітним та передбачити можливість їх дистанційного обліку. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова київської "Батьківщини" Віталій Нестор, передає РБК-Україна.

Політик повідомив про масові скарги киян на зупинку виплат по безробіттю, пов’язані з неможливістю відвідувати центри зайнятості через запроваджений карантин.

"Люди скаржаться, що через карантин не мають можливості планово відвідувати центри зайнятості, як того вимагає чинне законодавство. Це стає причиною для не нарахування виплат", - зазначив Нестор.

Крім того, він звернув увагу на неможливість стати на обік по безробіттю людям, які втрачають роботу у період карантину.

"Вони не можуть оперативно стати на облік і, фактично, залишаються без будь-якої фінансової підтримки", - додав керівник столичної "Батьківщини".

За його словами, уряд має негайно розв'язувати дану проблему та передбачити можливість нараховувати виплати та ставати на облік по безробіттю без фізичного відвідування центрів зайнятості.

"Необхідно терміново вносити зміни в Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого Постановою Кабміну №792 від 19 вересня 2018 року. Зволікати не можна - люди, які у цей непростий час втратили роботу, не можуть собі дозволити чекати", - додав він.

Нагадаємо, 19 березня в Києві запрацювала неурядова гаряча лінія для вирішення питань, пов'язаних з карантином у місті. Про початок роботи гарячої лінії повідомив голова громадської організації "Центр захисту киян" Віталій Нестор.

25 березня Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення надзвичайної ситуації у всіх областях країни до 24 квітня. Таким чином, уряд продовжив карантин на 30 днів.