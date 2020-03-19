ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Києві запрацювала гаряча лінія з питань карантину

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 17:21
В Києві запрацювала гаряча лінія з питань карантину
Фото: Віктор Нестор (czk.org.ua)

Киян просять повідомляти про ситуації, в яких карантинні заходи не працюють

В Києві запрацювала неурядова гаряча лінія для вирішення питань, пов'язаних з карантином у місті. Про початок роботи гарячої лінії у відео-зверненні повідомив голова громадської організації "Центр захисту киян" Віталій Нестор, передає РБК-Україна.

"В умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної з епідемією та карантином, ми маємо допомагати одне одному. Саме тому ми запускаємо неурядову гарячу лінію на базі нашої громадської організації", - повідомив він.

За безкоштовним номером 0-800-30-20-19 киян просять повідомляти про ситуації, в яких карантинні заходи не працюють або якщо відбувається порушення їх прав. Також просять інформувати, якщо стає відомо про соціальні проблеми у зв’язку з карантином та про людей, які опинилися в біді.

Окремо Нестор просить телефонувати людей, які готові стати волонтерами та допомагати іншим на випадок погіршення ситуації.

За словами голови Центру захисту киян, на основі повідомлень на гарячу лінію будуть готувати та пропонувати рішення для міської влади. В екстрених випадках - об’єднуватися у волонтерські групи та вирішувати ці питання самостійно.

За потреби, юристи організації готові надати безкоштовну юридичну консультацію.

Нагадаємо, станом на 19 березня в Україні підтверджено 18 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. З них - два у місті Києві.

Транспортний колапс і посилений режим: ситуація в Україні за тиждень карантину Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 19 березня
Новини України КиївкарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся