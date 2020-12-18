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Уряд Британії розраховує уникнути ще одного локдауну в Англії

Лондон, П'ятниця 18 грудня 2020 18:05
Уряд Британії розраховує уникнути ще одного локдауну в Англії
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/number10gov)
Автор: Роман Тверденко

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розраховує, що в Англії не доведеться вводити третій локдаун під час пандемії коронавірусу. Подібні плани є вже в Північній Ірландії та Уельсі.

Про це повідомляє Reuters.

Голова британського уряду сподівається, що існуюча система обмежень в Англії допоможе уникнути необхідності посилювати карантин після Різдва.

"Звичайно, ми сподіваємося, що нам вдасться уникнути чогось в цьому роді. Але правда в тому, що відсоток захворюваності серйозно збільшився за останні тижні", - сказав Джонсон.

В Північній Ірландії і Уельсі вже планують повернутися до локдауну після пом'якшення карантину на Різдво. В Англії ж кількість нових випадків зараження коронавірусом початок збільшуватися після пом'якшення заходів, яке почалося 2 грудня.

На цьому тижні в ряді країн заявили про посилення карантину в найближчі тижні. Так, Польща посилить карантин на три тижні у грудні-січні, а також запровадить комендатский годину на Новий рік.

Також уряд Латвії прийняло рішення посилити карантинні обмеження на час різдвяних свят. Заходи будуть діяти з 21 грудня по 11 січня.

Крім цього, іспанський острів Тенеріфе закриває кордон для туристів з 18 грудня. Там вводиться комендантська година.

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