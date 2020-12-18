Правительство Британии рассчитывает избежать еще одного локдауна в Англии

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/number10gov)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает, что в Англии не придется вводить третий локдаун во время пандемии коронавируса. Подобные планы есть уже в Северной Ирландии и Уэльсе.

Об этом сообщает Reuters.

Глава британского правительства надеется, что существующая система ограничений в Англии поможет избежать необходимости усиливать карантин после Рождества.

"Конечно, мы надеемся, что нам удастся избежать чего-то в этом роде. Но правда в том, что процент заболеваемости серьезно увеличился за последние недели", - сказал Джонсон.

В Северной Ирландии и на Уэльсе уже планируют вернуться к локдауну после смягчения карантина на Рождество. В Англии же количество новых случаев заражения коронавирусом начало увеличиваться после смягчения мер, которое началось 2 декабря.

На этой неделе в ряде стран заявили об усилении карантина в ближайшие недели. Так, Польша ужесточит карантин на три недели в декабре-январе, а также введет комендатский час на Новый год.

Также правительство Латвии приняло решение ужесточить карантинные ограничения на время рождественских праздников. Меры будут действовать с 21 декабря по 11 января.

Кроме этого, испанский остров Тенерифе закрывает границу для туристов с 18 декабря. Там вводится комендантский час.