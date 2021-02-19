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Міноборони підпише контракт на створення першого дивізіону ОТРК "Сапсан"

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 15:43
Міноборони підпише контракт на створення першого дивізіону ОТРК "Сапсан" Фото: ОТРК "Сапсан" (mil.in.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство оборони планує створити перший досвідчений дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан". Контракт на створення ОТРК хочуть підписати протягом 2021 року.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє прес-служба Міноборони.

За його словами, перша дослідна батарея ОТРК "Сапсан" розробляється конструкторським бюро "Південне".

"Оскільки ступінь готовності проекту вже перевищив 80%, повинні зробити останній крок, і завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ "Південне" має найвищий пріоритет, сумірний з тим же ракетним комплексом "Нептун", - заявив Таран.

Відзначимо, "Сапсан" - оперативно-тактичний ракетний комплекс українського виробництва. В ньому в якості засобів ураження планують використовувати вісім тактичних і дві оперативно-тактичні ракети.

Нагадаємо, в кінці серпня 2020 року Міноборони взяло на озброєння Збройних сил України новий ракетний комплекс "Нептун".

На початку 2021 року в "Укроборонпромі" почалося виробництво РК "Нептун".

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