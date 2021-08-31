Результат мужності військових: Байден заявив про успішність місії виходу з Афганістану

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висловився щодо виходу американських сил з території Афганістану. Лідер країни зізнався у тому, що прорахувався з кількістю афганських військовослужбовців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена під час виступу .

"Ми вчора закінчили 20-річну місію в Афганістані. Найтривалішу місію в нашій історії... Ми евакували 123 тисячі людей", - відзначив президент.

За словами президента, успішність евакуації людей з країни була результатом мужності військовослужбовців й дипломатів.

"Жодна держава такого не робила, тільки США. Успіх цієї місії був результатом мужності наших військових та дипломатів", - додав лідер США.

Також Байден зізнався у тому, що перед прийняттям рішення щодо виходу американських сил, розраховував на те, що в країні залишились хоча б 300 тисяч афганських військовослужбовців, однак - прорахувався.