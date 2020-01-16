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Уряд в 2020 році перегляне стратегію розвитку держбанків

Новини » Економіка     16.01.2020 - 13:56
Уряд в 2020 році перегляне стратегію розвитку держбанків
Фото: Оксана Маркарова (РБК-Україна)

Держава має намір скорочувати свою частку в держсекторі

Кабінет міністрів у 2020 році перегляне Стратегію розвитку державних банків. Про це сказала міністр фінансів Оксана Маркарова на презентації Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2025 року, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Маркарова, в оновленій стратегії буде передбачено більш швидке скорочення державної частки в банках і питомої ваги непрацюючих кредитів.

Міністр фінансів нагадала, що у державній власності знаходиться чотири банки: Ощадбанк, Укрексімбанк, ПриватБанк і Укргазбанк. При цьому два останніх перейшли в держвласність після криз.

"У державному фінансовому секторі ми будемо переглядати нашу стратегію госбанкінгу. Ми зробимо її більш амбітною, оскільки хочемо більш стрімко знижувати частку держави у даному секторі, хочемо швидше знайти ефективних власників або міжнародних сопартнерів для державних банків", - сказала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд прийняв оновлену стратегію розвитку держбанків у лютому 2018 року.

Нагадаємо, що одним з пріоритетів роботи Мінфіну є скорочення частки держави на банківському ринку. Зокрема, заступник міністра фінансів Юрій Гелетій повідомив, що цільовий орієнтир міністерства - 25%.

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