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В Ощадбанку дали пораду для швидкого отримання субсидій грошима

Новини » Економіка    13.03.2019 - 13:12
В Ощадбанку дали пораду для швидкого отримання субсидій грошима
Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Власники карток Ощадбанку отримали субсидії вже в перший день

Для пришвидшення процесу отримання субсидій грошима в Ощадбанку потрібно отримати картку банку. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Ощадбанку з роздрібного бізнесу по м. Києву та області Олег Римарев, передає кореспондент РБК-Україна.

Банкір зазначив, що у Києві всі 23 тисячі власники карток банку отримали кошти 12 березня, тобто в перший день виплати субсидій грошима.

За його словами, всі решта будуть отримувати через систему "Швидка копійка". Римарев зазначив, що у банку будуть пропонувати оформити картку всім субсидіантам, які прийдуть до відділення Ощадбанку. Таким чином, у наступному місяці процес отримання субсидій прискориться.

"Всім клієнтам ми пропонуємо отримувати кошти через картки, оскільки це набагато зручніше", - додав він.

За даними КМДА, по місту Києву в березні субсидії грошима отримують 101 тис. пенсіонерів та 57 тис. - через Ощадбанк.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України згідно із затвердженим графіком розпочав фінансування пенсій та житлових субсидій з 1 березня 2019 року. Кабінет міністрів України направить понад 5,6 млрд грн на виплату монетизованих субсидій населення. Середній розмір монетизованої субсидії у березні складе 1681 грн.

Субсидіанти, які не є пенсіонерами, почали отримати субсидії в грошовій формі в Ощадбанку з 12 березня.

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Новини України субсідіїОщадбанк
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