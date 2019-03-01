В уряді розповіли, кому перерахують пенсії

При цьому військовим пенсіонерам уже підвищили пенсію з 1 січня

Сегодня в Украине начинается системный перерасчет пенсий. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам министра, всего перерасчету подлежит 10,2 млн пенсионных счетов.

"С 1 марта начинается первый системный перерасчет пенсий. Всего перерасчету подлежит 10,2 миллиона пенсионных счетов из 11,4 миллиона пенсионных счетов, которые есть в Украине", - заявил Рева.

Чиновник отметил, среди тех, кто не подлежит перерасчету, - военные пенсионеры, которым пенсия уже повышена с 1 января.

"Также не подлежат перерасчету пенсии, назначенные в последние два года, и в которых расчет заработной платы выше, из которого делаются перерасчеты. Все остальные попадают под перерасчет", - добавил он.

По словам Ревы, перерасчет будет производиться по формуле, утвержденной Верховной радой.

"Формула предусматривает учет двух коэффициентов: коэффициента инфляции за предыдущий год и коэффициента роста заработной платы также за предыдущий год. 50% этих показателей суммируются, и выводится коэффициент, по которому будет перечислена пенсия", - отметил глава Минсоцполитики.

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