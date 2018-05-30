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Кабмін схвалив транспортну стратегію до 2030

НовиниПолітика    30.05.2018 - 12:52
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Стратегія націлена на розвиток транспортної системи України

Кабінет міністрів схвалив Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року. Відповідне рішення уряду є в розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, проект стратегії передбачає реалізацію цілей за такими пріоритетними напрямками:

  • конкурентоспроможна і ефективна транспортна система;
  • інноваційний розвиток транспортної галузі та глобальні інвестиційні проекти;
  • безпечний для суспільства, екологічно чистий і енергоефективний транспорт;
  • безперешкодна мобільність і міжрегіональна інтеграція

Для реалізації стратегії буде розроблено план заходів на 2018-2020 роки, який включатиме: визначення ключових завдань і заходів; відповідальний орган/виконавця; терміни і зв'язок між ключовими завданнями; основні етапи; графік реалізації; оцінку ресурсів і витрат; механізми моніторингу, оцінки та перегляду.

Крім того, передбачено розроблення трирічних планів реалізації стратегії, починаючи з 2021 року.

 

Фото: транспортна стратегія

Нагадаємо, раніше уряд схвалив концепцію відродження авіабудування до 2022 року. Її метою є стабільний розвиток галузі і створення умов для формування в 2022 році рентабельного і високотехнологічного виробництва авіаційної техніки.

 

Кабмін опублікував остаточний список об'єктів великої приватизації на 2018 рік
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, транспорт, стратегия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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