Кабмін схвалив транспортну стратегію до 2030

Стратегія націлена на розвиток транспортної системи України

Кабінет міністрів схвалив Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року. Відповідне рішення уряду є в розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, проект стратегії передбачає реалізацію цілей за такими пріоритетними напрямками:

конкурентоспроможна і ефективна транспортна система;

інноваційний розвиток транспортної галузі та глобальні інвестиційні проекти;

безпечний для суспільства, екологічно чистий і енергоефективний транспорт;

безперешкодна мобільність і міжрегіональна інтеграція

Для реалізації стратегії буде розроблено план заходів на 2018-2020 роки, який включатиме: визначення ключових завдань і заходів; відповідальний орган/виконавця; терміни і зв'язок між ключовими завданнями; основні етапи; графік реалізації; оцінку ресурсів і витрат; механізми моніторингу, оцінки та перегляду.

Крім того, передбачено розроблення трирічних планів реалізації стратегії, починаючи з 2021 року.

Фото: транспортна стратегія

Нагадаємо, раніше уряд схвалив концепцію відродження авіабудування до 2022 року. Її метою є стабільний розвиток галузі і створення умов для формування в 2022 році рентабельного і високотехнологічного виробництва авіаційної техніки.