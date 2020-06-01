План Шмигаля: як уряд буде боротися з кризою

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Ініціативи увійшли до програми для подолання наслідків коронакризи
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив топ-10 ініціатив уряду для подолання наслідків кризи, спровокованої пандемією коронавірусу. Ініціативи увійшли до урядової програми стимулювання економіки України.
Ініціативи український прем'єр опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Так, уряд пропонує адаптивний карантин, який передбачає використання 64,7 млрд гривень Фонду боротьби з коронавірусом для повноцінного функціонування держави.
Розвиток малого та середнього бізнесу, передбачає виділення:
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4 млрд гривень на відшкодування відсотків за діючими кредитами мікро та малого бізнесу, а також кредитні канікули за програмою "5-7-9%";
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24 млрд гривень на покриття застави за кредит державними портфельними гарантіями;
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1,6 млрд гривень на підтримку креативних індустрій.
Так звана "регуляторну гільйотину", яка передбачає понад 30 кроків з дерегуляції бізнесу.
Вдосконалення податкової системи:
- ліквідацію підрозділів економічних розслідувань СБУ, Нацполіції та прокуратури та створення єдиного органу - Служби фінансових розслідувань;
- впровадження нульової декларації та податку на виведений капітал;
- скасування тотальної фіскалізації спрощенців з повноцінним впровадженням програмних РРО.
Перезапуск промислового сектору:
- реформування держфонду регіонального розвитку;
- надання права суб'єктам застосовувати метод прискореної амортизації виробничого обладнання.
Вихід з енергетичної кризи:
- перегляд енергетичної стратегії;
- врегулювання заборгованості та тарифів;
- створення передумов для модернізації основних фондів.
Реформування транспорту та інфраструктури:
- створення незалежного регулятора тарифів;
- реформування "Укрзалізниці";
- оптимізація портових зборів;
- виділення 19 млрд гривень на розширення "Великого будівництва";
- створення національного авіаперевізника.
Розвиток міжнародної торгівлі:
- виділення 65 млн гривень на консультаційну підтримку малого та середнього бізнесу на базі Офісу просування експорту;
- активізація діяльності експортно-кредитного агентства та "Укрексімбанку".
Аграрно-промисловий комплекс:
- запровадження довгострокових державних субсидій на термін від 3 до 5 років;
- стимулювання розвитку переробки.
Цифрова трансформація та розвиток ІТ сектору:
- переведення державних послуг в цифровий формат;
- створення сприятливих умов для розвитку ІТ сектору;
- приведення української системи кібербезпеки у відповідність до міжнародних стандартів.
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що програма економічного відновлення України розрахована на 3 роки.
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Автор: Дмитро Левицький