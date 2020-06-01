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План Шмигаля: як уряд буде боротися з кризою

Новини » Фінансова криза 2020     01.06.2020 - 19:10
План Шмигаля: як уряд буде боротися з кризою
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Ініціативи увійшли до програми для подолання наслідків коронакризи

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив топ-10 ініціатив уряду для подолання наслідків кризи, спровокованої пандемією коронавірусу. Ініціативи увійшли до урядової програми стимулювання економіки України.

Ініціативи український прем'єр опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Так, уряд пропонує адаптивний карантин, який передбачає використання 64,7 млрд гривень Фонду боротьби з коронавірусом для повноцінного функціонування держави.

Розвиток малого та середнього бізнесу, передбачає виділення:

  • 4 млрд гривень на відшкодування відсотків за діючими кредитами мікро та малого бізнесу, а також кредитні канікули за програмою "5-7-9%";
  • 24 млрд гривень на покриття застави за кредит державними портфельними гарантіями;
  • 1,6 млрд гривень на підтримку креативних індустрій.

Так звана "регуляторну гільйотину", яка передбачає понад 30 кроків з дерегуляції бізнесу.

Вдосконалення податкової системи:

  • ліквідацію підрозділів економічних розслідувань СБУ, Нацполіції та прокуратури та створення єдиного органу - Служби фінансових розслідувань;
  • впровадження нульової декларації та податку на виведений капітал;
  • скасування тотальної фіскалізації спрощенців з повноцінним впровадженням програмних РРО.

Перезапуск промислового сектору:

  • реформування держфонду регіонального розвитку;
  • надання права суб'єктам застосовувати метод прискореної амортизації виробничого обладнання.

Вихід з енергетичної кризи:

  • перегляд енергетичної стратегії;
  • врегулювання заборгованості та тарифів;
  • створення передумов для модернізації основних фондів.

Реформування транспорту та інфраструктури:

  • створення незалежного регулятора тарифів;
  • реформування "Укрзалізниці";
  • оптимізація портових зборів;
  • виділення 19 млрд гривень на розширення "Великого будівництва";
  • створення національного авіаперевізника.

Розвиток міжнародної торгівлі:

  • виділення 65 млн гривень на консультаційну підтримку малого та середнього бізнесу на базі Офісу просування експорту;
  • активізація діяльності експортно-кредитного агентства та "Укрексімбанку".

Аграрно-промисловий комплекс:

  • запровадження довгострокових державних субсидій на термін від 3 до 5 років;
  • стимулювання розвитку переробки.

Цифрова трансформація та розвиток ІТ сектору:

  • переведення державних послуг в цифровий формат;
  • створення сприятливих умов для розвитку ІТ сектору;
  • приведення української системи кібербезпеки у відповідність до міжнародних стандартів.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що програма економічного відновлення України розрахована на 3 роки.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україниекономікакризис
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