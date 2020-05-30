Програма економічного відновлення України розрахована на три роки, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Всього у програмі передбачено 230 заходів

Наступного тижня Кабмін внесе в Верховну раду програму економічного відновлення України. Програма розрахована на три роки та передбачає 230 заходів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Сьогодні є два документи: програма дій уряду - версія 0.1, яка сьогодні версія знаходиться у Верховній раді. Ми підготували версію 2.0, вона більш структурована та більш потужна. І є друга програма - це програма економічного відновлення України", - заявив Шмигаль

За його словами, програма розроблена Кабміном на виконання закону, прийнятого Радою в березні.

"Верховна рада поставила завдання уряду - розробити програму стимулювання економіки для подолання наслідків Сovid-19. Ця програма була розроблена урядовими аналітиками", - додав глава уряду.

Так, прем’єр презентував ТОП-10 ініціатив зі стимулювання економіки України. Зокрема, серед низ є адаптивний карантин, "регуляторна гільйотина", розвиток малого та середнього бізнесу, Вдосконалення податкової системи та інші.

"Це топ-10 з 230 заходів, з відповідними передбаченими коштами на ці заходи. Сама програма розрахована на три роки. Весь світ сьогодні не знає як буде розвиватись світова криза, за оцінками - це буде двох до від трьох років. Документ пройшов обговорення і на уряді, і на нараді економічного розвитку. Цей документ доробляється і наступного тижня буде переданий до Верховної ради", - додав він.

Раніше повідомлялося, що у Кабміні очікують зростання рівня безробіття в Україні у 2020 році до 9,5%.

РБК-Україна писало, що Шмигаль анонсував плани Кабінету міністрів провести реформу дерегуляції, так звану "регуляторну гільйотину", для полегшення роботи малого бізнесу.

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Автор: Анастасия Светлевская