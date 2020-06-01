План Шмыгаля: как правительство будет бороться с кризисом

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Инициативы вошли в программу для преодоления последствий коронакризиса

Премьер-министр Денис Шмигаль представил топ-10 инициатив правительства для преодоления последствий кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Инициативы вошли в правительственную программу стимулирования экономики Украины.

Инициативы украинский премьер опубликовал на своей странице в Facebook.

Так, правительство предлагает: адаптивный карантин, который предусматривает использование 64,7 млрд гривен Фонда борьбы с коронавирусом для полноценного функционирования государства.

Развитие малого и среднего бизнеса, предусматривает выделение:

4 млрд гривен на возмещение процентов по действующим кредитам микро и малого бизнеса, а также кредитные каникулы по программе "5-7-9%";

гривен на возмещение процентов по действующим кредитам микро и малого бизнеса, а также кредитные каникулы по программе "5-7-9%"; 24 млрд гривен на покрытие залога за кредит государственными инвестиционными гарантиями;

гривен на покрытие залога за кредит государственными инвестиционными гарантиями; 1,6 млрд гривен на поддержку креативных индустрий.

Так называемая "регуляторная гильотина", предусматривающая более 30 шагов по дерегуляции бизнеса.

Совершенствование налоговой системы:

ликвидации подразделений экономических расследований СБУ, Нацполиции и прокуратуры и создание единого органа - Службы финансовых расследований ;

; внедрение нулевой декларации и налога на выведенный капитал ;

; отмена тотальной фискализации упрощенцев с полноценным внедрением программных РРО

Перезапуск промышленного сектора:

реформирование госфонда регионального развития;

предоставление права субъектам применять метод ускоренной амортизации производственного оборудования.

Выход из энергетического кризиса:

пересмотр энергетической стратегии;

урегулирование задолженности и тарифов;

создание предпосылок для модернизации основных фондов.

Реформирование транспорта и инфраструктуры:

создание независимого регулятора тарифов;

реформирование "Укрзализныци";

оптимизация портовых сборов;

выделение 19 млрд гривен на расширение "Большого строительства";

гривен на расширение "Большого строительства"; создание национального авиаперевозчика.

Развитие международной торговли:

выделение 65 млн гривен на консультационную поддержку малого и среднего бизнеса на базе Офиса продвижение экспорта;

гривен на консультационную поддержку малого и среднего бизнеса на базе Офиса продвижение экспорта; активизация деятельности экспортно-кредитного агентства и "Укрэксимбанка".

Аграрно-промышленный комплекс:

внедрение долгосрочных государственных субсидий на срок от 3 до 5 лет;

стимулирование развития переработки.

Цифровая трансформация и развитие ИТ сектора:

перевод государственных услуг в цифровой формат;

создание благоприятных условий для развития ИТ сектора;

приведение украинской системы кибербезопасности в соответствие с международными стандартами.

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что программа экономического восстановления Украины рассчитана на 3 года.

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Автор: Дмитрий Левицкий