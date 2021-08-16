В уряді очікують на значне здешевлення "соціальних" сортів соняшникової олії

У Мінекономіки очікують на значне здешевлення в Україні соняшникової олії "соціальних" сортів до кінця серпня. Про це йшлося на нараді з представниками олійного ринку і центральними органами виконавчої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки .

Як зазначається в повідомленні, у липні внутрішній ринок із відставанням зреагував на світові тенденції. Індекс продовольчих цін ФАО на олії наприкінці минулого місяця знизився на 10%. Але натомість вартість соняшникової олії в Україні залишалася стабільною. За даними Держстату на 13 серпня вона знизилася лише на 1,3% у порівнянні з початком місяця.

"Мінекономіки усвідомлює, що індекс ФАО потребує корегування, оскільки базується на п’яти олійних культурах і високу питому вагу там складає пальмова олія. Але попри це існують можливості для зниження вартості цього соціального для України продукту", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, на нараді разом із ключовими гравцями ринку сторони домовилися про заходи, які дозволять здійснювати зважену цінову політику. За прогнозами виробників, це дозволить значно знизити вартість "соціальних" сортів олії до кінця місяця.