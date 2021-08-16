В правительстве ожидают значительного удешевления "социальных" сортов подсолнечного масла

В Минэкономики ожидают значительного удешевления в Украине подсолнечного масла "социальных" сортов до конца августа. Об этом шла речь на совещании с представителями рынка и центральными органами исполнительной власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

Как отмечается в сообщении, в июле внутренний рынок с отставанием среагировал на мировые тенденции. Индекс продовольственных цен ФАО на масла в конце прошлого месяца снизился на 10%. Но стоимость подсолнечного масла в Украине оставалась стабильной. По данным Госстата на 13 августа она снизилась лишь на 1,3% по сравнению с началом месяца.

"Минэкономики осознает, что индекс ФАО нуждается в корректировке, поскольку базируется на пяти масличных культурах и высокий удельный вес там составляет пальмовое масло. Но несмотря на это существуют возможности для снижения стоимости этого социального для Украины продукта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на совещании вместе с ключевыми игроками рынка стороны договорились о мерах, которые позволят проводить взвешенную ценовую политику. По прогнозам производителей, это позволит значительно снизить стоимость "социальных" сортов масла до конца месяца.