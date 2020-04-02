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В уряді роз'яснили, як отримати допомогу по частковому безробіттю

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 17:22
В уряді роз'яснили, як отримати допомогу по частковому безробіттю
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Фінансову допомогу зможуть отримати тільки застраховані наймані працівники

Уряд надасть допомогу по частковому безробіттю роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Отримати таку допомогу зможуть застраховані особи, з якими роботодавець оформив трудові відносини.

Задля її отримання підприємцям необхідно звернутися до територіального Центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подати наступні документи:

  1. заяву у довільній формі;
  2. копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) виробництва та переліком карантинних заходів;
  3. відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю;
  4. довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Нагадаємо, 30 березня Верховна рада прийняла закон №3275 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)". Законом введено поняття часткового безробіття на період дії обмежувальних заходів.

Раніше Кабінет міністрів спростив отримання допомоги по безробіттю на період карантину. Також в уряді дали роз'яснення щодо порядку оформлення субсидії для громадян, які втратили роботу у зв'язку з карантином і стали на облік як безробітні.

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